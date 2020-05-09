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مايكروسوفت تطلق مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تطلق مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة
youtube/Tally Ho Tech
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أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن نيتها إطلاق مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة، من بينها حواسب شخصية وسماعات بلوتوث متطورة.

وأبرز أجهزة هذه المجموعة هي حواسب Surface Book 3 الشخصية، التي ستتوفر بنسختين مزودتين بهياكل أنيقة ورقيقة وخفيفة الوزن، مصنوعة من المعدن والبلاستيك المقاوم للصدمات.

والمميز في هذه الحواسب هو تصميم هياكلها الذي يسمح بطي الشاشة بزاوية 360 درجة أو فصلها عن الهيكل ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي.

كما حصلت هذه الحواسب على شاشات عالية الدقة بمقاس 13 و15 بوصة، يمكن الكتابة أو الرسم عليها عبر أقلام إلكترونية، إضافة لأحدث معالجات إنتل من الجيل العاشر، ومعالجات رسوميات من نوع Quadro RTX و NVIDIA GeForce GTX، وذاكرة وصول عشوائي 32 غيغابايت.

وتحوي هذه الأجهزة بطاريات متطورة تكفيها لتعمل لأكثر من 17 ساعة، أما أسعارها فستبدأ من 1500 دولار تقريبا.

والقطعة الإلكترونية الثانية المميزة التي كشفت عنها مايكروسوفت أيضا هي سماعة Surface Earbuds اللاسلكية التي تتصل مع الهواتف عبر تقنية البلوتوث.

وتدعم هذه السماعة ميزات التواصل مع المساعدات الذكية في الهواتف، كما يمكن التحكم بها عبر اللمس، وتدعم ميزات عزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى، ويمكن الاعتماد عليها لقراءة الرسائل الإلكترونية عبر ميزة Play My Emails، أما سعرها فـ 199 دولارا.

المصدر: 3dnews

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