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هواوي تعلن عن هاتفين مميزين بأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعلن عن هاتفين مميزين بأسعار منافسة
youtube/Tricks Bangla
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أزاحت شركة هواوي الستار عن هاتفين جديدين بقدرات تصوير ممتازة ومواصفات متطورة، سعرهما يتراوح ما بين 135 و180$.

أول هاتف Huawei Y6P حصل على معالج Helio P22 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وجاء بشاشة IPS بحجم 6.3 بوصة بدقة عرض (1700/720) بيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وواجهات استخدام EMUI 10.1  المبنية على نظام "أندرويد10"، إضافة لماسح بصمات الأصابع.

وأتت الكاميرا الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+5+2) ميغابيكسل بخاصية قياس عمق الصورة أوتوماتيكيا، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فنحو 185 دولارا.

أما الهاتف الثاني Huawei Y5P فجاء بسعر 135 دولارا، و3 ألوان أساسية هي الأسود والأزرق والأخضر.

وحصل هذا الجهاز على معالج Helio P22 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

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كما زودته هواوي بشاشة LCD بمقاس 5.54 بوصة، وبطارية بسعة 3020 ميلي أمبير، وواجهات استخدام EMUI 10.1، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

المصدر: 3dnews

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