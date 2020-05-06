"تويتر" يحارب التعليقات المسيئة بميزة جديدة

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أنهم بدأوا باختبار ميزة جديدة لمحاربة التعليقات المسيئة التي قد يضعها البعض على التغريدات في التطبيق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة التي تختبرها "تويتر" حاليا ستراقب الكلمات التي سيكتبها المستخدمون أثناء التعليق على بعض التغريدات، وفي حال كانت تلك التعليقات تحتوي على عبارات مسيئة سيتلقى صاحبها رسالة تنبيه فورية تبلغه فيما إذا كان يرغب بتعديلها.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful. — Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020

وحول هذه الميزة قالت مديرة سياسة "تويتر" في شؤون الثقة والأمان، سونيتا ساليغرام: "نحن نحاول تشجيع الناس على إعادة التفكير في سلوكهم ولغتهم قبل النشر، لأنهم وفي لحظات معينة قد يكتبون أشياء يندمون عليها فيما بعد".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، قد أشار في وقت سابق إلى أن المبرمجين في الشركة يدرسون فكرة تطوير ميزة تسمح بتعديل التغريدات خلال 30 ثانية أودقيقة، لكنه أوضح أن هذه الميزة قد تتسبب في تأخير زمن نشر التغريدات أحيانا.

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وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق "تويتر" شهد العديد من التطويرات والتحسينات في العامين الأخيرين، وزوده القائمون عليه بميزات أمان إضافية للحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.

المصدر: 3dnews