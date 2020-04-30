شركة Xiaomi تتألق بهاتف متطور بقدرات تصوير فائقة!

أثبتت عملاقة صناعة الإلكترونيات Xiaomi جدارتها في سوق الهواتف مجددا وكشفت عن هاتف منافس مزود بكاميرات ذات قدرات تصوير فائقة.

أكثر ما لفت انتباه محبي منتجات هذه الشركة في جهاز Mi 10 Youth هو الكاميرا الأساسية التي أتت بأربع عدسات بدقة (48+8+8+2) ميغابيكسل، والتي زودت بتقنيات خاصة تسمح لها بتقريب اللقطة رقميا بمعدل X50، أي أنها قادرة على رصد أجسام صغيرة على مسافات بعيدة تعجز العين عن رؤيتها.

كما حصلت كاميرا هذا الهاتف على ميزة التقريب البصري للصور بمعدل x5، وزودت بعدسات ذلت فتحات كبيرة تمكنها من التقاط صورة عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وجاء الهاتف الجديد أيضا بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وبشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، بمعدل تحديث 90 هيرتزا، مزودة بماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها.

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وستطرح منه عدة نسخ تبدأ أسعارها من 300 دولار، جميعها مزودة بمعالجات Snapdragon 765G التي تعمل مع شبكات 5G، وفيها بطاريات بسعة 4160 ميلي أمبير تعمل مع شواحن سريعة باستطاعة (22.5 واط)، وفيها ذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

المصدر: mobilereview