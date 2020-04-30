آبل تحدث تطبيق الدعم الخاص بأجهزتها وتزوده بميزات جديدة

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Apple Support الخاص بدعم هواتفها وأجهزتها الإلكترونية.

وتبعا للشركة فإن نسخة 4.0 الجديدة من التطبيق أصبحت أكثر عملية من نسخ Apple Support السابقة، وأصبحت فيها عمليات البحث عن الأخطاء البرمجية وإصلاحها في أنظمة الأجهزة أكثر سهولة، كما باتت توفر للمستخدم تعليمات تفصيلية حول الجهاز الذي يستخدمه ونوعية البرمجيات المطلوبة له والأجهزة التي تتوافق معه.

وحصلت هذه النسخة أيضا على ميزة "الوضع الداكن" التي بدأت آبل بطرحها في العديد من تطبيقاتها وأجهزتها الذكية منذ أواخر العام الفائت.

كما حملت النسخة الجديدة من التطبيق تعديلات في التصميم، إذ باتت واجهات الاستخدام أبسط وأوضح، فضلا عن حصولها على ميزة جديدة تمكن المستخدم من الاعتماد على التطبيق لإجراء المكالمات أو المحادثات النصية.

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ويمكن للمستخدمين تحميل النسخة الجديدة للتطبيق عبر متجر التطبيقات الرسمي لآبل على الإنترنت، ومن خلاله يمكن تحديث أنظمة التشغيل، أو إصلاح الأخطاء البرمجية في أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة mac وأجهزة iPadOS و Apple TV، كما يقدم الدعم البرمجي لساعات آبل الذكية Apple Watch.

المصدر: 9to5mac