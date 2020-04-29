"تويتر" تلغي خدمة رسائلها القصيرة في العديد من البلدان

أعلنت شركة "تويتر" أنها أوقفت خدمتها للرسائل القصيرة SMS التي كان يعتمدها المستخدمون في العديد من بلدان العالم لتلقي التغريدات.

وأشارت الشركة إلى أن إيقاف هذه الخدمة في بلدان عدة أتى لحماية حسبات المستخدمين من الاختراق، دون أن تشير إلى البلدان التي أوقفت فيها.

وقالت في تغريدة على موقعها الرسمي: "نريد الاستمرار في الحفاظ على الحسابات آمنة، لقد رأينا نقاط ضعف في خدمة الرسائل القصيرة، لذا قمنا بإيقاف استلام التغريدات عبرها في العديد من البلدان باستثناء بعضها..سيظل المستخدمون قادرين بالوصول لخدمة SMS لتسجيل الدخول وإدارة الحسابات".

We want to continue to help keep your account safe. We’ve seen vulnerabilities with SMS, so we’ve turned off our Twitter via SMS service, except for a few countries.



Everyone will still have access to important SMS messages needed to log in to and manage their accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) April 27, 2020

وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" كانت قد عطلت في سبتمبر الفائت أيضا إمكانية كتابة التغريدات عبر خدمة الرسائل القصيرة، وذلك بعد أن تعرض رقم هاتف الرئيس التنفيذي للشركة، جاك دورسي للاختراق.

@jack@Twitter You're contradicting yourself. If SMS is insecure, then why use it for 2FA and account verification?



And if posting tweets via SMS is a security problem, why not allow people to continue getting SMS push notifications of new Tweets? — DansDeals (@DansDeals) April 27, 2020

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ويأتي الإعلان عن إيقاف الخدمة المذكورة في الوقت الذي أكدت فيه العديد من المواقع المختصة بشؤون الإنترنت والتقنية أن "تويتر" تعمل حاليا على تحسين تطبيقها وتعزيز مستوى أمانه وتختبر ميزات جديدة له لاجتذاب عدد أكبر من المستخدمين.

المصدر: xakep