مصادر: كورونا يؤجل إطلاق هواتف "آيفون-12"

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن شركة "آبل" ستؤجل إطلاق هواتفها الذكية الجديدة "آيفون-12" بسبب فيروس كورونا.

وتشير المصادر إلى أن تأجيل إطلاق الهواتف مرتبط بتأخر توريدات بعض المكونات من آسيا وتراجع الطلب على الهواتف الذكية حول العالم وسط انتشار الفيروس.

وحسب المصادر، فإن إطلاق "آيفون-12" لن يحدث في سبتمبر المقبل، كما كان مقررا، وأن إدارة "آبل" تنظر في تأجيل إطلاقها شهرا واحدا.

إقرأ المزيد

بالإضافة إلى ذلك، ستعيد "آبل" النظر في عدد الهواتف التي ستنتجها في 2021، وقد تنتج الشركة عددا أقل بنسبة 20% مما كانت تخطط له سابقا.

ومن المقرر خفض وتيرة الإنتاج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2021، وأن تقدم "آبل" الخريف المقبل 4 نماذج من الهواتف الذكية، التي تتميز بدعم شبكات 5G للإنترنت وشريحة النظام الحديثة A14 والحساسات LiDAR.

المصدر: وول ستريت جورنال