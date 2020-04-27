النسخة القادمة من متصفح Edge تحصل على ميزات جديدة

تستعد شركة مايكروسوفت قريبا لإطلاق نسخة جديدة من متصفح Edge لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين.

وتبعا للتسريبات فإن نسخة المتصفح القادمة ستحمل معها ميزة تسمح للمستخدمين بفتح الصفحات أو المواقع الإلكترونية التي يستخدمونها بكثرة من أكثر من جهاز، إذ ستتزامن هذه البيانات في الهواتف والكمبيوترات والحواسب اللوحية للمستخدمين.

كما ستحوي نسخة Edge الجديدة على ميزة تسهل تجميع البيانات المرتبطة بموضوع معين لاستخدام تلك البيانات في البحث الإلكتروني أو مشاركتها عبر صفحات الإنترنت.

وسيحصل هذا المتصفح على العديد من التعديلات التي ستطال أشكال واجهات الاستخدام، وميزات تحسن من قراءته لملفات PDF، فضلا عن ميزات تسمح بالوصول إلى المواقع الإلكترونية بسرعة عبر رموز QR code.

ومن المفترض أن تعالج النسخة الجديدة من المتصفح بعض المشكلات التي كانت تواجه المستخدمين في مشاهدة بعض الفيديوهات، وبعض الأمور التقنية التي كانت تؤثر على عملهم مع المواقع المرتبطة بالدفع الإلكتروني، فضلا عن أن هذه النسخة ستكون أكثر توافقية مع أنظمة التشغيل "ويندوز-10" المخصصة للحواسب.

المصدر: cnet