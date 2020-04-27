ما الذي يميز RAZR الجديد من موتورولا عن جميع الهواتف القابلة للطي؟

أثار هاتف RAZR الجديد القابل للطي من موتورولا ضجة كبيرة عند إطلاقه ، فما الذي جعله مميزا عن جميع الهواتف الحالية المنتمية لنفس الفئة؟

أول ما يشد الانتباه في هذا الهاتف وفقا للخبراء هو تصميم شاشته المرنة، والتي صممت لتكون طولية الشكل وتنحني مع الهيكل من المنتصف، على عكس الهواتف الأخرى القابلة للطي، والتي تحتوي جميعها على شاشات كبيرة تفتح بشكل عرضي، ما يجعلها كبيرة الحجم وغير مريحة للحمل.

والنقطة الثانية والأهم في RAZR الجديد هو أنه أصبح أول هاتف ذكي قابل للطي مزودا بتقنية eSIM التي تمكنه من الاتصال مع الشبكات الخلوية دون الحاجة لشرائح الاتصال التقليدية التي تركب في باقي الهواتف.

واختبار هذه التقنية في هذا الهاتف وفقا للمختصين سيفتح مجالا واسعا في المستقبل لاعتمادها في التقنيات الذكية الأخرى القابلة للطي مثل الأساور والساعات الذكية المرنة، وسيمكن من تطوير منتجات إلكترونية بهياكل نحيفة للغاية.

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وحول هذا الموضوع قال نائب رئيس الأبحاث في شركة "تاليس" التي طورت تقنية eSIM لهذا النوع من الهواتف:" من المتوقع إصدار أكثر من 2.8 مليار هاتف ذكي متوافق مع تقنية eSIM بين عامي 2018 و2025، وسيؤدي الاعتماد المتزايد للهواتف الذكية العاملة بهذه التقنية إلى تحفيز هذه السوق بشكل أكبر، وستعتمد هذه الفكرة في العديد من الأجهزة الذكية، وستكون ذات فائدة لمصنعي الهواتف ومشغلي الشبكات الخلوية.

المصدر: thalesgroup