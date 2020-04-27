الصين تأمر الشركة المالكة لـ"تيك توك" بتعليق عمل تطبيق شائع لمدة شهر

أمرت الحكومة الصينية الشركة المالكة لـ"تيك توك"، بتعليق تطبيق Feishu من متاجر التطبيقات لأنها سمحت للمستخدمين بالوصول إلى المنشورات من "فيسبوك" و"تويتر" المحظورة في البلاد.

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وأفادت وكالة بلومبرغ أن الحكومة الصينية أمرت بإزالة أداة التعاون الموجهة لقطاع الأعمال المسماة Feishu، من متاجر التطبيقات المحلية الكبرى لمدة شهر، وذلك عقابا لها على سماحها للمستخدمين بتصفح منشورات المنصات الأجنبية المحظورة عبر وظيفة التغذية الإخباري.

وقامت ByteDance، التي تمتلك تطبيق الوسائط الاجتماعية "تيك توك"، بتطوير Feishu كتطبيق داخلي، ثم قامت بتسويقه للاستخدام التجاري في عام 2019. وتم إطلاق نسخة دولية من التطبيق، تسمى Lark، في أبريل 2019، ولا تزال تعمل في أسواق مثل اليابان وسنغافورة.

وأصبح Feishu شائعا في الصين خلال جائحة فيروس كورونا، حيث يواصل الناس العمل من منازلهم. وتصف وكالة بلومبرغ التطبيق على أنه مزيج من تطبيق "سلاك" (Slack) و"سكايب" (Skype) ومحرّر ملفات "غوغل" (Google Docs).

المصدر: ذي فيرج