تسريبات تكشف عن التقنيات التي ستحصل عليها أجهزة آبل القادمة

سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت معلومات عن التقنيات الجديدة التي ستحصل عليها هواتف آيفون وحواسب MacBook القادمة من آبل.

وتبعا للتسريبات فإن شركة آبل تعمل حاليا على تطوير 3 أنواع جديدة من المعالجات، أحدها سيستخدم في حواسب MacBook القادمة.

ويعتبر المعالج الذي سيستخدم في حواسب آبل نسخة معدلة عن معالجات A14 Bionic، لكنه سيمتاز بسرعة كبيرة في معالجة البيانات كونه يتكون من 12 نواة، 8 منها مخصصة للتعامل مع البيانات، و4 طورت لتجعله أقل استهلاكا للطاقة.

وسيطور هذا المعالج وفقا للتسريبات بتقنية (5 نانومتر)،وسيعتمد على معيارية ARM التي تتبعها آبل في تطوير المعالجات سريعة الأداء التي تعمل في هواتف آيفون.

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وفيما يتعلق بهواتف آيفون القادمة تشير المعلومات المتوفرة إلى أن آبل ستطلق 4 نماذج جديدة منها، نموذجان بسيطان من طراز iPhone 12، و نموذجان أكثر تطورا هما iPhone 12 Pro وPro Max12.

وستحصل هذه الهواتف على شاشات OLED متطورة يمكن التحكم بمعدلات ترددها لتكون 60 أو 90 أو 120 هيرتزا.

المصدر: ixbt