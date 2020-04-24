خدمة Zoom تطلق تحديثا جديدا لتعزيز أمن بيانات المستخدمين

أعلن القائمون على خدمة Zoom الشهيرة للتواصل عبر الفيديو عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق الخدمة بهدف تعزيز أمن بيانات المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التحديث الجديد Zoom 5.0 سيزيد من أمان بيانات المستخدمين خصوصا أثناء إجراء مكالمات الفيديو بفضل معيار التشفير AES 256-bit GCM الذي أضيف إلى الخدمة، كما يسمح للقائمين على التطبيق بتحديد مستوى أمان كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين.

كما حصلت الخدمة مع هذا التحديث على ميزات جديدة لإدارة البيانات في الخوادم الإلكترونية، وأضيفت أيقونة جديدة في التطبيق يمكن الاعتماد عليها لقفل الاجتماعات الإلكترونية والتحكم بالمشاركين في اتصال الفيديو الجماعي، والتحكم بمشاركة الشاشة.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة Zoom للتواصل عبر الفيديو اكتسبت شهرة كبيرة وزادت أعداد مستخدميها في الفترة الأخيرة بسبب اعتمادها من قبل الكثيرين في فترة الحجر الصحي المنزلي التي فرضت بسبب انتشار كورونا، لكنها واجهت الكثير من الانتقادات لأسباب تتعلق بأمن بيانات المستخدمين.

المصدر: ixbt