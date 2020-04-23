"فيسبوك" تعدل Messenger الخاص بالأطفال وتتيحه لعشرات الدول

أشارت شركة "فيسبوك" في مدونة على موقعها على الإنترنت أن تطبيق Messenger Kids بات متاحا للمستخدمين في 70 دولة جديدة.

وأوضحت الشركة في التدوينة التي نشرتها يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري أن هذه الخطوة جاءت مع ازدياد حاجة الأطفال للتعلم والتواصل عن بعد، وخصوصا أن الكثير من المدارس حول العالم أغلقت في إطار الحملات التي تجري حاليا لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وأكدت أن Messenger Kids بات متاحا لعشرات الدول بما فيها البرازيل ونيوزلندا واليابان، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والبيرو حيث اختبر سابقا.

وحصلت نسخة التطبيق الجديدة على العديد من التعديلات التي غيرت إمكانية الوالدين للسماح لأطفالهم بالتحكم بطلبات الصداقة، كما عدلت فيها آلية عمل المجموعات.

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وجاء في التدوينة التي نشرتها الشركة حول الموضوع: "أخبرنا الآباء بأنهم قادرون على منح أطفالهم المزيد من الاستقلالية في إدارة قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم مع الحفاظ على الإشراف الأبوي.. في السابق كان الأمر متروكا للآباء فقط لدعوة كل جهة اتصال والموافقة عليها في التطبيق الخاص بطفله، فيما الآن بات بإمكان الطفل إرسال الطلبات واستقبالها لكن الآباء سيتلقون إشعارات حول هذه الطلبات، وسيكون بإمكانهم إلغاء الطلبات التي لا يرونها مناسبة".

المصدر: gsmarena