بكاميرات 108 ميغابيكسل.. موتورولا تكشف عن أقوى هواتفها

أعلنت شركة موتورولا بشكل رسمي عن هاتفيها الجديدين من فئة Edge، اللذين جاءا بكاميرات ممتازة وقدرة على دعم شبكات 5G.

أول هاتف +Motorola Edge حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 90 هيرتزا، منحنية من الجوانب وشبيهة بشاشات هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، ومزودة بماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها.

ومن أبرز التقنيات التي حصل عليها هذا الهاتف الكاميرا الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+16+8) ميغابيكسل، و التي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، كما جاء بكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

ويمتاز هذا الهاتف بسرعة كبيرة جدا في معالجة البيانات بفضل معالج Snapdrago 865 ثماني النوى، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 بحجم 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية التي أتت بسعة 256 غيغابايت.

كما حصل على بطارية ممتازة بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

أما الهاتف الثاني Motorola Edge فجاء بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 90 هيرتزا، وحصل على معالج يدعم شبكات الجيل الخامس الخلوية، لكنه زود بذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

المصدر: ixbt