روسيا..اقتراح مشروع قانون لمنع حجب "تلغرام" في أوقات الطوارئ

أعد نائبا مجلس الدوما الروسي، دميتري إيونين، وفيودور توموسوف، مشروع قانون يهدف لعدم حجب "تلغرام" في روسيا خلال حالات التأهب القصوى أو الطوارئ.

وتبعا لنص وثيقة مشروع القانون التي حصلت وكالة "نوفوستي" على نسخة منها فإن "تلغرام يجب أن يعترف به كخدمة رسمية تعتمدها بعض الهيئات الحكومية في نشر وتلقي المعلومات أثناء أوقات التأهب القصوى أو حالات الطوارئ".

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وأشار معدا مشروع القانون في رسالة بعثاها إلى وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، مقصود شادايف، إلى "أن تلغرام بدأ بالفعل يؤدي وظيفة ذات أهمية اجتماعية".

ونوهت الرسالة إلى أن وزارة الاتصالات في البلاد اعتمدت على هذا التطبيق في إرسال تحذيرات للسياح الروس الذين بقوا خارج البلاد في زمان انتشار وباء كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد حجبت تطبيق "تلغرام" في البلاد في أبريل 2018 بعد قرار صادر عن محكمة "تاغانسكي" في موسكو.

المصدر: RT