ثغرة في أجهزة آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات

تعتزم شركة أبل إصلاح ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق.

وهذا الخلل البرمجي الذي يوجد في أجهزة آيباد أيضا، اكتشفته شركة "زيكوبس" المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة وتتخذ من سان فرانسيسكو مقرا، أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.

وقال زوك أفراهام، الرئيس التنفيذي لشركة "زيكوبس"، إنه عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن 6 عمليات اختراق إلكترونية.

وأفاد أفراهام بأنه وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغل الثغرة في نظام تشغيل هواتف أبل ios منذ يناير 2018، ولم يستطع تحديد هوية المخترقين كما لم تستطع رويترز التحقق من زعمه من مصدر مستقل.

واعترف متحدث من أبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لأبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم "ميل آب"، وصرح بأن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.

ورفضت أبل التعليق على بحث أفراهام الذي نشر، اليوم الأربعاء، ويشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.

المصدر: رويترز