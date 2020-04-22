تعرف على واحد من أفضل الحواسب المحمولة في العالم

استعرضت شركةRazer الأمريكية حاسوبها الجديد Blade Stealth 13 الذي صنفه الخبراء كواحد من أفضل الحواسب الشخصية الموجودة حاليا.

ومن أكثر ما يميز هذا الجهاز هو شاشته التي أتت بمقاس 13 بوصة ودقة عرض عالية (3840/2160) بيكسل، وتردد 120 هيرتزا، ما يجعلها من أفضل شاشات الحواسب في العالم حاليا.

ويمتاز هذا الجهاز أيضا بسرعة كبيرة في معالجة البيانات والصور وملفات الفيديو بفضل معالج Intel Core i7 المعدل الجديد، ومعالج الرسوميات NVIDIA GeForce GTX 1650، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X بحجم 16 غيغابايت.

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كما حصل أيضا على قرص تخزين داخلي SSD بسعة 512 غيغابايت، ومنفذ USB Type-C، ومنفذي USB Type-A وUSB 3.1، وهيكل من البلاستيك المقاوم للصدمات بوزن 1.4 كلغ تبلغ سماكته 15.3 ملم فقط.

ومن المفترض أن تطرح نسخة رخيصة وبسيطة من هذا الحاسب مزودة بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وشاشة بمقاس 13 بوصة تعمل باللمس.

المصدر: 3dnews