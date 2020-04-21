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سوني تعود بواحد من أجمل الهواتف وأكثرها تميزا

العالم الرقمي و Social media

سوني تعود بواحد من أجمل الهواتف وأكثرها تميزا
youtube/Donanım Haber
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قررت شركة سوني العودة للمنافسة في سوق الهواتف الذكية وكشفت عن تصميم الجيل الثاني من Xperia 5 الذي صنف كأجمل جهاز خلوي طورته الشركة حتى اليوم.

وما يجعل هذا الهاتف مميزا وجذابا وفقا للخبراء هو التصميم البسيط والشكل المستطيل للهيكل بزواياه الحادة، والشاشة الكبيرة التي تغطي كامل الواجهة الأمامية، والحروف الجانبية المزينة بإطارات من المعدن اللماع.

وتبعا للتسريبات سيحصل هذا الهاتف على شاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.1 بوصة وأبعاد "21:9"، ومعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

كما سيزود بزر خارجي خاص للكاميرا، وبطارية بسعة 3420 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، مزودة بمعالج خاص ليعالج اللقطات أوتوماتيكيا ويسمح باختيار اللقطة الأفضل أثناء التصوير، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk

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