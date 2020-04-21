ميزة في macOS الجديد ستطيل عمر بطاريات حواسب آبل

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن نظام التشغيل الجديد macOS Catalina 10.15.5 حصل على ميزة ستسحسن أداء بطاريات حواسب آبل وتطيل عمرها الافتراضي.

وتبعا للمختصين فإن النظام حصل على ميزة Battery Health Management التي طورها الخبراء في آبل لتحمي بطاريات حواسب MacBook من التلف، فهي مخصصة لتحليل الحالة الفنية للبطارية ووضعيات الشحن المناسبة لها.

وستعمل هذه الميزة بشكل فعال مع الأجهزة التي يصلها مستخدموها بالشاحن بشكل مستمر، فعملية ملء مدخرات البطارية بنسبة 100% وتفريغها بشكل متتال في فترة قصيرة يقصر من عمرها الافتراضي.

وتشبه هذه الميزة في آلية عملها الميزة التي أعلنت عنها آبل العام الفائت، والتي خصصتها لحماية بطاريات هواتف آيفون، وخصوصا تلك التي يتركها أصحابها كل الليل موصولة بالشاحن ما يؤدي إلى عمليات ملء وتفريغ البطارية بشكل متكرر وسريع فتتعرض للتلف.

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وتبعا لآبل فإن الميزة التي حصل عليها نظام التشغيل الجديد ستتاح لجميع حواسب MacBook Thunderbolt 3، وحواسب MacBook Pro التي أنتجت منذ العام 2016، وحواسب MacBook Air التي أنتجت منذ 2018.

المصدر: ixbt