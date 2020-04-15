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مايكرو سوفت تحدث "ويندوز-10" وتواصل دعم الأنظمة القديمة

العالم الرقمي و Social media

مايكرو سوفت تحدث
LN /TW /TW
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تزامنا مع إعلانها مواصلة دعم أنظمة ويندوز القديمة، أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثات برمجية لأنظمة "ويندوز-10".

وأشارت الشركة في تدوينة على موقعها الرسمي أنه واعتبارا من يوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري بدأت أنظمة "ويندوز-10" بمختلف نسخها بتلقي رسائل مخصصة لتحديث برمجياتها.

وأوضحت مايكروسوفت أن التحديث البرمجي KB4550922 الذي خصصته لإصدرات Windows 10 1803 بما فيها Enterprise و Educationسيساهم بإصلاح الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على الدعم التقني لهذه الأنظمة.

كما سيحسن التحديث المذكور أيضا من أداء أنظمة Windows 10 1703، وسيعالج المشكلات التي كانت موجودة فيها وتتعلق بعملها مع الخوادم الإلكترونية، وسيحل مشكلة klist.exe التي كانت تظهر عندء بدء تشغيل النظام.

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ومع إطلاقها لهذه التحديثات أكدت مايكروسوفت أنها ستواصل دعم أنظمة ويندوز القديمة لمدة نصف سنة أخرى، والتي كانت قد أشارت في وقت سابق بأنها ستتوقف عن دعمها في أبريل الجاري.

المصدر: 3dnews

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