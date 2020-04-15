أحدث هواتف Oppo بـ 4 كاميرات وميزة الشحن اللاسلكي

ركزت شركة Oppo الصينية جهودها في العامين الأخيرين على إنتاج الهواتف المافسة ذات السعر الرخيص، لكنها تحولت مؤخرا لتطوير الأجهزة الذكية المميزة لتنافس من خلالها شركة هواوي.

ومن أبرز الهواتف الذي تستعد هذه الشركة لإطلاقها قريبا سيكون Ace 2، الذي جمعت Oppo في تصميمه عناصرا مستوحاة من أحدث الأجهزة الذكية الموجودة حاليا.

وسيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وضعت عدساتها في إطار دائري يشبه الموجود في هاتف xiaomi الأخير.

كما سيزود هذا الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها عن طريق شواحن لاسلكية أو شواحن تقليدية باستطاعة (10 واط).

أما شاشة هذا الهاتف فستأتي بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل، وتردد 90 هيرتزا، ما يجعل منها شاشة ممتازة لمحبي الألعاب الإلكترونية على الهواتف.

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وسيطرح منه عدة نسخ بمعالجات Snapdragon 865 الحديثة، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، ستتراوح أسعارها ما بين 565 و650 دولارا.

كما سيكون لهذه الأجهزة شرائح NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وقدرة على الاتصال بشبكات Wi-Fi 6 التي توفر سرعة كبيرة في تحميل البيانات.

المصدر: mobilereview