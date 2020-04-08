ببطارية تعمل لمدة طويلة.. Infinix تعلن عن هاتفها الأحدث

لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين ودخول سباق المنافسة في عالم الهواتف قررت Infinix الصينة تطوير جهاز ذكي بسعر منافس، مزود بكاميرات ممتازة وبطارية تعمل عدة أيام.

وياتي جهاز Infinix Note 7 الجديد بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+2+2+2) ميغابيكسل، فيها حساس خاص لقياس عمق الصورة، وحساس لالتقاط صور عالية الدقة في الظلام، وحساس خاص لتسجيل فيديوهات عالية الدقة.

ويمكن لهذا الهاتف أن يعمل لمدة 3 أيام متواصلة دون الحاجة لإعادة الشحن بفضل بطاريته الكبيرة التي أتت بسعة 5000 ميلي أمبير، ومعالجه المتطور MediaTek Helio G70 الذي صمم بشكل يجعله يستهلك أقل قدر من الطاقة.

كما حصل هذ الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، ومنفذ microSDXC لبطاقات الذاكرة الخارجية.

وزودته Infinix بمنفذين لبطاقات الاتصال، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ونظام تشغيل "أندرويد-10" الجديد.

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وجاء أيضا بشاشة بمقاس 6.9 بوصة بدقة عرض (1640/720) محمية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، أما سعره فمن المفترض أن يكون نحو 300 دولار فقط.

المصدر: gsmarena