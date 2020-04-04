بشاشتين ومعالجات جبارة.. آسوس تكشف عن أفضل حواسبها الشخصية

كشفت شركة آسوس عن حاسبها الشخصي الجديد الذي زودته بمواصفات لم تطرح في أي من حواسبها من قبل.

ومن أهم ميزات هذا الحاسب هو أنه مزود بشاشتين، شاشة أساسية بمقاس 15.6 بوصة ودقة عرض (1920/1080) بيكسل وتردد 300 هيرتز، وشاشة أخرى مثبتة فوق لوحة المفاتيح تعمل باللمس، بمقاس 14 بوصة ودقة عرض عالية (3840/1100) بيكسل، يمكن تحريكها بزاوية 13 درجة باتجاه المستخدم.

ويضمن الأداء الممتاز لـ ROG Zephyrus Duo 15 معالج Core i9-10980HK، وذاكرة وصول عشوائي 32 غيغابايت، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت.

ويوجد نسخة ثانية منه مزودة بمعالج Core i7-10875H، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER، وذاكرة تخزين داخلية 2 تيرابايت.

كما حصلت نسخ هذا الحاسب على أنظمة تبريد خاصة للمعالجات، وبطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من 5 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit