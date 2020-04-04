 
مباشر
عاجل
الممثل الإيطالي لدى منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليون شخص

"فيسبوك" تسهل التواصل عبر الفيديو بنسخة Messenger للحواسب

العالم الرقمي و Social media

youtube/Tech Viral
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nl0x

أطلقت شركة "فيسبوك" نسخة من تطبيق Messenger مخصصة للحواسب العاملة بنظامي ويندوز وiOS ، لتسهيل تواصل الناس عبر الفيديو في وقت الحجر الصحي.

وأشارت فيسبوك إلى أن الغاية من إطلاق التطبيق في هذا الوقت هو مساعدة المستخدمين على التواصل عبر مكالمات الفيديو بالاعتماد على الحواسب، وتوفير إمكانية أكبر للاطلاع على أوضاع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم أينما كانوا.

ومن أبرز ميزات التطبيق الجديد أنه يمكن المستخدم من إجراء مكالمة الفيديو والقيام بمهمات أخرى على الحاسب بنفس الوقت، كما يمتاز عن تطبيق Messenger الخاص بالهواتف أنه يوفر إمكانية رؤية الصور على شاشة الحاسب الكبيرة.

إقرأ المزيد
تطبيقات تساعدك على التواصل مع العالم في زمن الحجر الصحي
تطبيقات تساعدك على التواصل مع العالم في زمن الحجر الصحي

وسيوفر التطبيق الجديد على مستخدمي الحواسب عناء الدخول كل مرة إلى المتصفح الإلكتروني وموقع Messenger الرسمي عند الحاجة لإجراء مكالمات الفيديو أو التواصل مع الآخرين، فهو تطبيق مستقل يمكن تحميله على سطح المكتب عبر متجري مايكروسوفت Mac App الإلكترونيين.

المصدر: aboutfb

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا