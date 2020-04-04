بسعر منافس.. سامسونغ تطلق أحدث حواسبها اللوحية

بدأت سامسونغ عبر عدد من مواقع الإنترنت باستلام طلبات شراء حاسبها اللوحي الأحدث Galaxy Tab S6 Lite.

ويأتي الحاسب الجديد كنسخة معدلة عن حاسب Tab S6 الذي أطلقته سامسونغ العام الماضي، مزودة بشاشة بمقاس (1200/2000) بيكسل.

ويتعامل الحاسب بسرعة مع البيانات وشبكات الإنترنت بفضل معالج Exynos 9610 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية التي أتت بحجم 64 غيغابايت مع إمكانية لتوسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما حصل Galaxy Tab S6 Lite على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

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ويعمل هذا الحاسب بنظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات One UI، وزود بشاشة تعمل باللمس، وقلم ذكي للكتابة أو الرسم على الشاشة أما سعره فـ 350 دولارا.

المصدر: ixbit