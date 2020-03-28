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كوالكوم تعزز مواقعها في عالم تقنيات الصوت

العالم الرقمي و Social media

كوالكوم تعزز مواقعها في عالم تقنيات الصوت
EG/KAT
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قررت عملاق صناعة الإلكترونيات كوالكوم توسيع نشاطها في عالم التقنية، وطورت نوعا جديدا من الشرائح الإلكترونية التي ستستخدم في السماعات وأجهزة الصوت.

وتبعا للخبراء في شركة كولكوم فإن شرائح QCC514X وQCC304X التي طورتها شركتهم ستشكل نواة للسماعات اللاسلكية المتطورة التي ستطلق مستقبلا، فقد صممت لتمنح هذا النوع من الأجهزة العديد من الميزات كميزة عزل الضوضاء Hybrid Active Noise Cancellation .

وأبرز مافي الشرائح الجديدة أنها ستتعامل مع ميزة TrueWireless Mirroring التي ستجعل اتصال السماعات اللاسلكية مع الأجهزة الذكية أسرع بكثير، كما ستمنح المستخدم إمكانية الاختيار بين السماعة التي توضع في الأذن اليمنى أو الأذن اليسرى ليجري من خلالها المكالمة الهاتفية دون الحاجة لاستعمال السماعتين معا أو اختيار واحدة أساسية لهذا الغرض كما يجري مع سماعات البلوتوث الحالية.

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كما ستمكن هذه الشرائح السماعات اللاسلكية من التعامل بشكل أفضل مع تقنية المساعد الصوتي، وستقلل من استهلاك طاقة البطارية فيها.

المصدر:  itc

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