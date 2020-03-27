هواوي تكشف عن واحدة من أفضل الساعات الذكية في العالم

مع استعراضها لهواتف P40 المتطورة كشفت هواوي عن Watch GT2e التي صممت لتكون من بين أفضل الساعات الذكية في العالم.

طورت هذه الساعة لمحبي الرياضة والنشاطات البدنية، وزودت بهيكل متين مصنوع من الستانلس، مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة بدقة عرض (454/454) بيكسل، تحميها طبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

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وزودت هواوي Watch GT2e بمعالج Kirin A1 عالي الأداء، وذاكرة تخزين داخلية 4 غيغابايت تكفي لتحميل العديد من البرامج والتطبيقات وتخزين الأغاني والمقاطع الموسيقية، إضافة لحساسات لقياس معدلات ضربات القلب والنشاط البدني للمستخدم.

وحصلت الساعة أيضا على مكبرات صوت لسماع الموسيقى ومايكروفونات للرد على المكالمات الهاتفية، وتقنيات تمكنها من الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية عبر شبكات Bluetooth 5.1، وتقنيات GPS لتحديد المواقع.

أما بطاريتها فأتت بسعة 455 ميلي أمبير، تكفيها لتعمل أكثر من 30 ساعة متواصلة في حال استخدامها لإجراء المكالمات والاستماع للموسيقى.

المصدر: 4PDA