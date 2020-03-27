ما الذي يخبئه هاتف هواوي القادم للمستخدمين؟
ينتظر عشاق أجهزة هواوي الذكية إطلاق هاتف Honor 30S الذي سيكشف عنه في الـ 30 من مارس الجاري.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بقدرات تصوير لا مثيل لها بفضل الكاميرا الأساسية التي سيحصل عليها، والتي ستضم 4 عدسات إحداها بدقة 108 ميغابيكسل، وأخرى بدقة 52 ميغابيكسل.
كما ستستطيع كاميرا الهاتف التقاط صور متناهية الدقة بفضل تقنية الحد من الضوضاء BM3D SLR، ومعالج ISP 5.0 الخاص.
Alleged live shot of the upcoming Honor 30s posted on Weibo.#huawei#honor#honor30spic.twitter.com/0PgMTOoMt9— Mukul Sharma (@stufflistings) March 25, 2020
وسيحصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واطا)، أما شاشته فستكون بحجم 6.5 بوصة على الأغلب وبدقة عرض (2400/1080) بيكسل.
Found a #leaked Image said to be honor 30 pro , designed like a #HuaweiMate30Pro— Nishant Pathak (@NishantBareilly) March 26, 2020
,But the punch hole cut out is similar to P40 Pro ,may be other one not 100% Sure...#Honor30 Pro #Honor30S#honorpic.twitter.com/lp0ih2Wmff
وسيضمن أداءه الممتاز وقدرته على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية معالج Кirin 980، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.
المصدر: 4apk