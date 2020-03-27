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ما الذي يخبئه هاتف هواوي القادم للمستخدمين؟

العالم الرقمي و Social media

ما الذي يخبئه هاتف هواوي القادم للمستخدمين؟
Reuters KLG
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ينتظر عشاق أجهزة هواوي الذكية إطلاق هاتف Honor 30S الذي سيكشف عنه في الـ 30 من مارس الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بقدرات تصوير لا مثيل لها بفضل الكاميرا الأساسية التي سيحصل عليها، والتي ستضم 4 عدسات إحداها بدقة 108 ميغابيكسل، وأخرى بدقة 52 ميغابيكسل.

كما ستستطيع كاميرا الهاتف التقاط صور متناهية الدقة بفضل تقنية الحد من الضوضاء BM3D SLR، ومعالج ISP 5.0 الخاص.

وسيحصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واطا)، أما شاشته فستكون بحجم 6.5 بوصة على الأغلب وبدقة عرض (2400/1080) بيكسل.

وسيضمن أداءه الممتاز وقدرته على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية معالج  Кirin 980، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

المصدر: 4apk

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