ما الذي يخبئه هاتف هواوي القادم للمستخدمين؟

ينتظر عشاق أجهزة هواوي الذكية إطلاق هاتف Honor 30S الذي سيكشف عنه في الـ 30 من مارس الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بقدرات تصوير لا مثيل لها بفضل الكاميرا الأساسية التي سيحصل عليها، والتي ستضم 4 عدسات إحداها بدقة 108 ميغابيكسل، وأخرى بدقة 52 ميغابيكسل.

كما ستستطيع كاميرا الهاتف التقاط صور متناهية الدقة بفضل تقنية الحد من الضوضاء BM3D SLR، ومعالج ISP 5.0 الخاص.

وسيحصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واطا)، أما شاشته فستكون بحجم 6.5 بوصة على الأغلب وبدقة عرض (2400/1080) بيكسل.

Found a #leaked Image said to be honor 30 pro , designed like a #HuaweiMate30Pro

,But the punch hole cut out is similar to P40 Pro ,may be other one not 100% Sure...#Honor30 Pro #Honor30S#honorpic.twitter.com/lp0ih2Wmff — Nishant Pathak (@NishantBareilly) March 26, 2020

وسيضمن أداءه الممتاز وقدرته على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية معالج Кirin 980، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

المصدر: 4apk