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بسعر رخيص.. سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية

العالم الرقمي و Social media

بسعر رخيص.. سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية
Reuters RTW/KV /TW /TW
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أعلنت سامسونغ عن نسخة جديدة من حواسبGalaxy Tab A 8.4 اللوحية بسعر منافس ومواصفات ممتازة.

ورغم سعره الذي يبلغ 279 دولارا فقط، أتى حاسب Galaxy Tab A 8.4 (2020) الجديد بالعديد من التقنيات المتطورة مثل معالج Exynos 7904 ثماني النوى بتردد 1.8 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

كما حصل هذه الجهاز على منفذ لبطاقات الاتصال ليكون قادرا على العمل مع الشبكات الخلوية، وقدرة على الاتصال مع شبكات بلوتوث وشبكات الإنترنت اللاسلكية.

وجاء بشاشة بمقاس 8.4 بوصة بدقة عرض (1920/1080)، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل  أكثر من 11 ساعة متواصلة، ونظام تشغيل "أندرويد-9".

وزود أيضا بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومكبرات صوت ممتازة، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

المصدر: ixbit

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