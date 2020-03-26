"إنستغرام" يتخلص من الأخبار الزائفة حول كورونا

أشارت "فيسبوك" المالكة لمنصة "إنستغرام" المخصصة للتواصل الاجتماعي أنها ستعمل على تخليص المنصة من الأخبار التي تنشر معلومات زائفة حول عدوى كورونا.

وجاء في تدوينة نشرتها "فيسبوك" على موقعها الرسمي "تتطلب الظروف الراهنة ابتعاد الناس عن بعضهم، لذلك بدأنا نلاحظ تزايد استخدام لتطبيقاتنا أكثر من أي وقت، وخصوصا لمعرفة الاخبار التي تتعلق بعدوى كورونا، نحن نراقب أنماط استخدام هذه التطبيقات بعناية، ونبذل قصارى جهدنا لجعلها أكثر موثوقية خلال هذه الفترة".

ومن جانبهم أشار القائمون على تطبيق "إنستغرام" إلى أنهم سيسعون إلى إزالة المحتوى والحسابات ذات الصلة بفيروس كورونا من قسم "استكشف" في التطبيق، ما لم تكن تلك الحسابات أو المعلومات صادرة أو تابعة لجهات صحية موثوقة.

We wanted to provide some updates on our efforts to support the Instagram community at this time. The following updates will all be available from today. https://t.co/AYvJdcKgWH — Instagram Comms (@InstagramComms) March 13, 2020

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ومع انتشار عدوى كورونا في العديد من بلدان العالم حاليا بدأت معظم منصات التواصل الاجتماعي كـ "فيسبوك" و"تويتر" باتخاذ إجراءات مماثلة للحد من انتشار الأخبار الزائفة أو الإرشادات المضللة التي تتعلق بالوقاية من هذا الفيروس.

المصدر: about.fb.com