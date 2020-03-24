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كورونا يتسبب بإغلاق أكبر مصانع سامسونغ للهواتف!

العالم الرقمي و Social media

كورونا يتسبب بإغلاق أكبر مصانع سامسونغ للهواتف!
Reuters AA/
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استجابت شركة سامسونغ لمطالب الحكومة الهندية وأعلنت عن إغلاق مصنعها المخصص للهواتف في مدينة نويدا بشكل مؤقت، للحد من انتشار عدوى كورونا.

وأشارت سامسونغ إلى أن المصنع المذكور، والذي افتتح في صيف 2018، يعتبر أكبر مصنع لها لإنتاج الهواتف الذكية، وينتج سنويا أكثر من 120 مليون هاتف ذكي.

وأوضحت أن قرار الإغلاق المؤقت لهذا المصنع جاء استجابة لطلب الحكومة الهندية التي تتخذ جميع الإجراءات للحد من انتشار عدوى كورونا في البلاد.

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ومن جانبه قال رئيس الاتصالات المؤسسية لشركة سامسونغ في الهند "إن الشركة قررت إغلاق مصنع نويدا حتى الـ 25 من مارس الجاري، وتعليق عمليات التصنيع حاليا، وطلبت من موظفيها ومكاتب المبيعات والتسويق والبحث والتطوير في جميع أنحاء الهند العمل من المنزل".

المصدر: gsmarena

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