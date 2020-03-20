 
مباشر
عاجل
مسؤول بالخارجية الأمريكية: أمريكا تشعر بخيبة أمل بسبب أداء العراق فيما يخص حماية قوات التحالف

غوغل تفرح أصحاب الهواتف القديمة بتطبيق جديد لمكالمات الفيديو

العالم الرقمي و Social media

غوغل تفرح أصحاب الهواتف القديمة بتطبيق جديد لمكالمات الفيديو
youtube/Android
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhen

بعد أن أصبح التواصل المباشر صعبا مع انتشار عدوى كورونا، قررت غوغل إطلاق تطبيق لمكالمات الفيديو يعمل حتى مع الهواتف القديمة.

وأشارت غوغل إلى أن مستخدمي هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة والضعيفة بات بإمكانهم التواصل مع الآخرين عبر مكالمات الفيديو بفضل النسخة الجديدة المخففة من تطبيق Camera Go.

والمميز في التطبيق الجديد هو أنه لن يشغل مساحة كبيرة في الهواتف التي لا تملك مساحة تخزين داخلية كبيرة، كما أنه سيمكن المستخدم من التقاط صور بدقة جديدة دون أن يشغل حيزا كبيرا من ذاكرة الجهاز، وسيعمل دون أي مشكلات مع الهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.

إقرأ المزيد
شاومي تنافس سامسونغ بهاتف متطور
شاومي تنافس سامسونغ بهاتف متطور

وتبعا لغوغل سيسهل هذا التطبيق التواصل لأصحاب الهواتف الزهيدة الثمن والذين يفوق عددهم 100 مليون مستخدم حاليا، ويستخدمون أكثر من 1600 طراز من الهواتف المتوسطة الفئة.

ومن أول الهواتف الجديدة التي ستحصل على هذا التطبيق سيكون هاتف NOKIA-3.1 الذي سيطرح في الأسواق قريبا.

المصدر: itc

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا