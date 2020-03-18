هاتف ياباني جديد يكتسح عالم الأجهزة الذكية!

سربت شركة Fujitsu اليابانية معلومات تتعلق بهاتف جديد تستعد لإطلاقه لتنافس من خلاله أحدث هواتف آبل وسامسونغ.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Fujitsu Arrows 5G سيأتي بتقنيات متطورة تمنحه سرعة كبيرة في معالجة البيانات، وتمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، شبيه بهياكل هواتف Mate 20 من هواوي، ويزود بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض QHD+.

وسيمنحه الأداء الممتاز معالج Snapdragon 865 الذي يعتبر من أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وشريحة موديم متطورة تساعد على تحميل البيانات بسرعة تصل إلى 3.4 غيغابايت في الثانية.

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كما سيحصل هذا الجهاز على نظام تشغيل "أندرويد-10"، وتقنية وبلوتوث، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومستقبل لإشارات الراديو FM.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، لها قدرة تقريب بصري بمعدل 3X، وإمكانية على التقاط صور عالية الدقة في الظلام بفضل فتحات عدساتها الكبيرة، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews