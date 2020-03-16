موتورولا تعود بقوة بهاتف لم تطلق مثله من قبل!
سرب موقع XDA Developers صورة أكد أنها لهاتف Motorola Edge المنتظر أن يعيد لموتورولا اسمها المميز في سوق الأجهزة الذكية بفضل تقنياته الممتازة.
ومن أبرز التقنيات التي سيأتي بها الهاتف:
-شاشة منحنية الحواف شبيهة بشاشات هواتف "نوت" من سامسونغ، بمقاس 6.67 بوصة ودقة عرض (2340/1080) بيكسل.
- معالج Qualcomm Snapdragon 765 ثماني النوى.
- ذكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+16+8) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل.
- منفذ لبطاقات microSD.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير بميزة الشحن السريع.
- NFC ومنفذ USB Type-C.
- نظام تشغيل Android 10.
المصدر: ixbit