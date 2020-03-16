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موتورولا تعود بقوة بهاتف لم تطلق مثله من قبل!

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تعود بقوة بهاتف لم تطلق مثله من قبل!
Reuters ND/WY
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سرب موقع XDA Developers صورة أكد أنها لهاتف Motorola Edge المنتظر أن يعيد لموتورولا اسمها المميز في سوق الأجهزة الذكية بفضل تقنياته الممتازة.

ومن أبرز التقنيات التي سيأتي بها الهاتف:

-شاشة منحنية الحواف شبيهة بشاشات هواتف "نوت" من سامسونغ، بمقاس 6.67 بوصة ودقة عرض (2340/1080) بيكسل.

- معالج Qualcomm Snapdragon 765 ثماني النوى.

- ذكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+16+8) ميغابيكسل.

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- كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل.

- منفذ لبطاقات microSD.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير بميزة الشحن السريع.

- NFC ومنفذ USB Type-C.

- نظام تشغيل Android 10.

المصدر: ixbit

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