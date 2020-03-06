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مرصعة بالذهب والياقوت.. نسخ فاخرة ستظهر من هواتف Galaxy!

العالم الرقمي و Social media

مرصعة بالذهب والياقوت.. نسخ فاخرة ستظهر من هواتف Galaxy!
youtube/ Caviar iPhone
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تفاجئ شركة Caviar كل مدة عشاق الأجهزة الذكية بنسخ فاخرة ومميزة من الهواتف، وهذه المرة أعلنت عن نيتها إطلاق مجموعة من هواتف Galaxy S20 Ultra مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة.

وأشارت الشركة إلى أن مجموعة  Fortune  التي ستطرح في الأسواق قريبا ستضم عدة نماذج من هواتف Galaxy S20 Ultra، بعضها سيكون مرصعا بالذهب والبعض الآخر ستدخل في تصميم هيكله الخارجي بعض أحجار العقيق والياقوت الأزرق.

 كما ستطرح Caviar نماذج من Galaxy S20 Ultra مزينة بالتيتانيوم، وأخرى مزينة بجلد التمساح والذهب.

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وستتراوح أسعار الهواتف الجديدة ما بين 4.3 و40 ألف دولار، وستتزين واجهات هياكلها الخلفية برسومات مستوحاة من أوراق اللعب، وستكون منها نسخة مرسوم عليها جوكر ذهبي، و4 نسخ أخرى تتزين بشعارات "القص" الأربعة.

المصدر: 4pda

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