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"فيسبوك" تطلق نسخة "مسنجر" مطورة وسريعة الأداء

العالم الرقمي و Social media

Reuters FW1F/Helen Popper
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أعلنت شركة "فيسبوك" عن عزمها إطلاق نسخة معدلة جديدة من تطبيق المراسلة الفورية "مسنجر، ستكون أبسط وأسرع أداء من النسخة الحالية.

وتبعا للشركة فإن النسخة الجديدة من "مسنجر" والتي ستظهر قريبا وتخصص للهواتف العاملة بأنظمة iOS ، ستتميز بسرعة مضاعفة في تحميل البيانات مقارنة بالنسخة الحالية، كما أن حجمها سيكون ربع حجم النسخة الحالية، أي أنها لن تشكل عبئا على هواتف آيفون القديمة.

وحول النسخة الجديدة قال مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ "لقد أعدنا برمجة مسنجر بالكامل ليصبح أسرع بكثير.. هذا التطبيق سيأتي بربع حجم تطبيق مسنجر الحالي، وسيكون أسرع أداء بمقدار الضعف، وسيشعر المستخدمون أنه أسرع وأكثر استجابة مقارنة بالتطبيقات الأخرى".

facebook/Mark Zuckerberg

وتشير المعلومات إلى أن النسخة المعدلة من "مسنجر"  ستأتي بتصميم أبسط وأكثر عملية، وستفتقد حاليا إلى بعض المزايا مثل ميزة  Discover لعرض الدردشات،  لكن "فيسبوك" ستطرح فيها جميع المزايا بعد مدة بسيطة من طرحها.

about.fb.com

وتجدر الإشارة إلى أن فيسبوك وعند طرح النسخة المعدلة من "مسنجر" عام 2018 كانت قد ذكرت أن التطبيق سيخضع لإعادة هيكلة جديدة تجعل منه أبسط وأسرع وأسهل للاستخدام.

المصدر: about.fb.com

 

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