وسط أزمة كورونا .. الصين تسحب لعبة جدلية "تهدف" لنشر فيروس قاتل

سُحبت من متجر التطبيقات الصيني، لعبة كمبيوتر شائعة على نطاق واسع، يقوم فيها اللاعبون بإنشاء ونشر فيروس قاتل حول العالم.

وتمارس اللعبة، التي يطلق عليها Plague، من قبل أكثر من 130 مليون مستخدم، وهي أفضل لعبة محاكاة/استراتيجية على مستوى العالم.

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ويتمثل الهدف منها في إنشاء مرض فتاك في مختبر صيني، ونشره عبر أكبر عدد ممكن من البلدان والناس.

وليس من الواضح سبب سحب إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للعبة، وما إذا كان مرتبطا بتفشي فيروس كورونا الجديد، الذي نشأ في ووهان الصينية.

وتزعم الشركة، مقرها المملكة المتحدة، التي أنشأت Plague، أنها "اللعبة المدفوعة الأكثر شهرة في الصين منذ سنوات عديدة".

ولكن لعبة المحاكاة، المتوفرة على الأجهزة المحمولة والكمبيوتر والهواتف الذكية، أصبحت رسميا أكثر الألعاب تنزيلا في الإصدار الصيني من "متجر آبل"، الشهر الماضي.

وأصدر مطورو اللعبة، Ndemic Creations، بيانا بعد نفيهم المفاجئ للعبة الصينية، وجاء فيه: "أبلغنا للتو أن Plague Inc تتضمن محتوى غير قانوني في الصين وفقا لما تحدد إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، وسُحبت اللعبة من متجر التطبيقات الصيني. هذا الوضع هو خارج عن سيطرتنا تماما".

We’re really sad to announce that Plague Inc. has been removed from the China App Store. This is completely out of our control and we are working to find a way to bring the game back to our players in China. Our statement here: https://t.co/oYkHHkMbgwpic.twitter.com/5wQ93NsCKw — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) February 27, 2020

ويبدو أن الصين لم تقدم أي تفسير للسبب وراء سحب اللعبة، بعد تواجدها 8 سنوات في البلاد.

Speculation for why it could have been removed.



1. The game was never actually licensed to launch in China. It launched prior to that law coming into place.



2. The virus always starts in China no matter what. Might be an issue?



3. Might mislead people looking for advice? — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 27, 2020

ويوضح مطوروها، بالقول: "ليس من الواضح لنا ما إذا كان هذا السحب مرتبط بتفشي كورونا المستمر، الذي تواجهه الصين. ومع ذلك، نعتُرف بالأهمية التعليمية لـ Plague Inc مرارا وتكرارا، من قبل منظمات مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، ونحن نعمل حاليا مع منظمات صحية عالمية كبرى لتحديد أفضل السبل لدعم جهودها لاحتواء COVID-19 والتحكم به".

Number 3 could be the most likely reason as the game recently released a 'fake news' update in the iOS version that allows people to create misinformation.



But again, that's just speculation and the CAC hasn't released an official reason just yet. pic.twitter.com/uJnpdLIGjr — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 27, 2020

ويشير المحلل دانيال أحمد، إلى أن إلغاء اللعبة في الصين يمكن أن يكون له سبب مشروع وفي تغريدة على "تويتر"، قال إن "سحب اللعبة قد يكون نتيجة لعدم ترخيص الإطلاق في الصين، حيث بدأ سريانها قبل إصدار هذا القانون".

المصدر: ديلي ميل