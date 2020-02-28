إل جي تفاجئ الجميع بهاتف لم تطلق مثله من قبل!

قررت إل جي كسر الركود الذي شهدته مبيعات هواتفها مؤخرا، وطورت هاتفا جديدا قادرا على العمل مع شبكات 5G، بمواصفات لم تطرح في أجهزتها الذكية من قبل.

ويتوقع الكثيرون أن يصبح هاتف V60 ThinQ 5G الذي كشفت عنه إل جي فجأة من أكثر الهواتف رواجا كونه يلبي تطلعات الكثيرين من عشاق الهواتف، ويحمل تقنيات منافسة لأفضل هواتف سامسونغ وآبل.

ومن أبرز مواصفات الهاتف:

-هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP65/68, MIL-STD-810G.

- شاشة P-OLED FullVision بمقاس 6.8 بوصة ودقة عرض (2460/1080) بيكسل.

- كاميرا أساسية بدقة 64+13 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

- معالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا.

- موديم Snapdragon X55 5G.

- معالج رسوميات Adreno 650.

- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة microSD، تستقبل بطاقات بسعة 2 تيرابايت.

- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

- شحن سريع للبطارية +Qualcomm Quick Charge 4.

- منفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- شريحة NFC.

- نظام تشغيل Android 10.

المصدر: mobile-review