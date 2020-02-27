بكاميرات فائقة وسعر منافس.. VIVO تطلق هاتفها الأقوى

تواصل شركة VIVO تقدمها في سوق الأجهزة الذكية يوما بعد يوم بفضل هواتفها المتطورة والرخيصة، ومن أبرز هذه الهواتف يأتي S1 Pro الذي أتى بكاميرات وقدرات ممتازة وسعر يقارب الـ 280$.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بوزن 186 غ، مصنوع من الألومينيوم والزجاج المقاوم للخدوش.

-كاميرا أساسية بأربع عدسات ودقة (48+8+2+2) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية منبثقة مخفية داخل الهيكل بدقة 32 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

- شاشة Super AMOLED بمقاس 6.3 بوصة ودقة عرض (2340/1080) بيكسل.

- معالج Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 ثماني النوى.

- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

- معالج رسوميات Adreno 610.

- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- مستقبل لإشارات الراديو FM.

- بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C.

- قدرة على الاتصال بأحدث شبكات Wi-Fi وشبكات بلوتوث 5.0.

- أنظمة GPS وGLONASS وGALILEO وBDS لتحديد المواقع.

المصدر: gsmarena