جيل جديد من معالجات Intel يظهر في الأسواق قريبا

كشفت شركة Intel مؤخرا عن جيل جديد من المعالجات يضمن لها الحفاظ على مواقعها المتقدمة في سوق الشرائح الإلكترونية.

ومن بين أبرز المعالجات التي ستطرحها الشركة في الأسواق قريبا معالجات Intel Xeon Scalable من الجيل الثاني، والتي تمتاز عن الجيل الأول من Xeon بتردد أكبر بمرة ونصف المرة تقريبا.

وأكثر نموذج سيتألق من بين هذه المعالجات سيكون Xeon Gold 6258R، الذي حصل على 28 نواة وتردد يتراوح ما بين 2 و4 غيغاهيرتز، ما يمنحه سرعة فائقة في معالجة البيانات، ويمكن أجهزة الكمبيوتر من التعامل مع شبكات 5G، فضلا عن تقنيته المتطورة التي تجعله أقل استهلاكا للطاقة مقارنة بالأجيال السابقة من معالجات Intel.

كما تميز من بين المعالجات الجديدة التي كشفت عنها الشركة معالج P5900 المصنوع بتقنية 10 نانومتر، والمخصص للعمل مع شبكات الجيل الخامس اللاسلكية، والمتوقع أن يكون من أكثر المعالجات مبيعا العام القادم.

وستتألق Intel أيضا بمجموعة من المعالجات الأخرى مثل Core i5-10400F، و Core i7-10700F، وCore i9-10900F، وCore i5-10600KF، وCore i7-10700KF، وCore i9-10900KF.

المصدر: 3dnews