خبراء iFixit يكشفون أسرار هاتف سامسونغ الجديد من داخله ! (فيديو)

لم تمض أيام على إطلاق سامسونغ لهاتف Galaxy Z Flip حتى قام خبراء قناة iFixit الشهيرة على يوتيوب بتفكيك هذا الجهاز وكشف أسراره وتقنياته الداخلية.

وكشف تشريح هذا الهاتف من قبل الخبراء احتواءه على معالج Quаlcomm Snаpdragon 855+ المصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا، وبطاقات ذاكرة من صناعة شركة سامسونغ، إضافة إلى وحدة إلكترونية +Quаlcomm WСN3998 WiFi.

كما تبين للخبراء أثناء عملية تفكيك الهاتف أن سامسونغ زودته ببطاريتين، واحدة أساسية بسعة 2370 ميلي أمبير مثبتة في واحد من أقسام الهيكل، وأخرى في القسم الثاني، سعتها 930 ميلي أمبير.

youtube/ iFixit

واكتشفوا أيضا أن شاشة الهاتف المرنة محصنة بعدة طبقات حماية، طبقة من البلاستيك المرن، وبضع طبقات من الزجاج الخاص.

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وتبعا لتصنيفات iFixit حصل هذا الهاتف على درجة 2/10 فقط من حيث سهولة الإصلاح واستبدال القطع الداخلية، وما يعقد هذه العملية وفقا للخبراء في iFixit هو كثرة الأجزاء المثبتة بمواد لاصقة، كما نوه الخبراء بأن آلية الطي في هذا الهاتف قد تعرضه للتلف.

المصدر: 4apk