أبرز التقنيات التي قد تكشف عنها آبل هذا العام

تتطلع عيون عشاق منتجات آبل دوما للأجهزة والهواتف الجديدة التي تكشف عنها هذه الشركة كل سنة، فما هي التقنيات التي قد تطلقها هذا العام؟

وتبعا لبعض الصفحات والمواقع الإلكترونية المختصة بشؤون التقنية فإنه ومن بين أبرز أجهزة آبل لهذا العام سيكون هاتف SE بنسخته الجديدة، والذي سيحصل على تقنيات ممتازة وسعر منافس.

ومن المفترض أن يأتي هذا الهاتف بتصميم شبيه بتصميم هواتف Iphone-8، ويزود بشاشة بمقاس 4.7 بوصة، مثبت عليها ماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر Home الرئيسي.

كما سيعمل هذا الجهاز بمعالج A13، وذاكرة تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت، وسيأتي بكاميرا أمامية بميزة التعرف على الوجوه.

ويتوقع أن تطلق آبل هذا العام أيضا 3 نسخ من هواتف iPhone 12، نسخة مزودة بشاشة OLED بمقاس 5.4 بوصة، ونسخة أخرى بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة، وفيه كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، مزودة بمستشعر 3D TOF، ونسخة ثالثة مزودة بكاميرا مزدوجة العدسة.

وأشار موقع 9to5mac أيضا إلى أن آبل قد تطلق عام 2020 نسخا جديدة من حواسب MacBook، ستكون نسخة مطورة عن حواسب MacBook Pro-16 الحالية، وستزود بمعالجات Intel Core من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، مع ميزة Turbo Boost.

المصدر: 9to5mac