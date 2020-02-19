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تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونغ القادم القابل للطي

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونغ القادم القابل للطي
youtube/ UrAvgConsumer
صورة أرشيفية
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لم تمض أيام على إطلاق سامسونغ لهاتفها المميز القابل للطي Galaxy Z Flip، حتى بدأت بعض المواقع وصفحات الإنترنت بتسريب معلومات تتعلق بالجيل القادم من هذه الأجهزة.

ومن بين أبرز الصفحات التي سربت بعض هذه المعلومات كانت صفحة المدون الشهير Ben Geskin على "تويتر"، والتي نشرت تغريدات ألمحت فيها إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 2 سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة 64 ميغابيكسل، بقدرة تقريب كبيرة تعادل 30X.

كما أشارت التغريدة إلى أن الشاشة الأساسية للهاتف القابلة للطي ستكون بمقاس 6.8 بوصة، كما سيحصل على شاشة ثانوية صغيرة بمقاس 3.2 بوصة، مثبتة على هيكله من الخارج.

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والأهم من ذلك هو أن الهاتف الجديد سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G الخلوية، وسيزود بمعالج Snapdragon 875 الذي سيكون أقوى معالجات "كوالكوم".

وتجدر الإشارة إلى أن هاتف Galaxy Z Flip مزود بشاشة Dynаmic АMOLED Infinity Flеx مرنة بمقاس 7.7 بوصة، ومعالج متطور ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، وكاميرا أساسية بدقة (12+12) غيغبايت.

المصدر: 4apk

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