هاتف متطور من Sharp يتحدى أفضل الهواتف الحديثة

بعد غياب ملحوظ عن سوق الهواتف الذكية قررت Sharp العودة لها بقوة، وكشفت عن جهاز جديد ستنافس به منتجات أكبر الشركات.

ولم تول Sharp في هاتف Aquos R5G اهتمامها بالشكل والتصميم الأنيق فقط، بل حرصت على أن يلبي المتطلبات التقنية الحديثة، وجعلته قادرا على العمل مع الشبكات الخلوية من الجيل الخامس 5G.

كما زودته بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى بتردد 2.8 غيغاهيرتز، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا، ومعالج رسوميات ممتاز من نوع Adreno 650، إضافة لذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وحصل الهاتف الجديد على شاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (3168/1440) بيكسل، تدعم عرض فيديوهات HDR، إضافة لماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات والاتصال مع الأجهزة الأخرى، وبطارية بسعة 3730 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (48+16+12) ميغابيكسل، وزودت بمستشعر ToF لتحسين عمق الصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk