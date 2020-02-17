آبل تجعل شراء البضائع أكثر متعة عبر أجهزتها

أصدرت شركة آبل تحديثا جديدا لخدمة Quick Look للواقع المعزز لتساعد مستخدمي أجهزتها على التعرف على البضائع بشكل أفضل قبل شرائها.

وتبعا لموقع high-tech الروسي فإن التعديلات التي أدخلت على خدمة Quick Look الخاصة بآبل ستسمح لمستخدمي هواتف آيفون وحواسب آيباد بالتعرف بشكل تفصيلي على البضائع التي يرغبون في شرائها عبر تقنيات الواقع المعزز.

ومع التحديث الجديد للخدمة ستتمكن الشركات وتجار التجزئة من عرض منتجاتهم على الإنترنت بصور ثلاثية الأبعاد عبر إضافة زر معاينة جديد خاص بالواقع المعزز سيظهر لمستخدمي Quick Look، وبالتالي سيرى المستخدم تلك المنتجات بصورة قريبة جدا من الواقع، كما سيكون بإمكانهم حجز البضائع وشرائها عبر الخدمة مباشرة بدلا من حجزها عن طريق مواقع الشركات.

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وكانت آبل قد كشفت عن خدمة Quick Look لأول مرة منذ عامين تقريبا، لكن هذه الخدمة وفرت للمستخدمين معاينة البضائع من خلالها فقط، ولشراء ما يعجبهم كان من المفترض عليهم التوجه إلى الموقع الرئيسي للشركة المصنعة أو الشركة التي تبيع تلك البضائع.

المصدر: hightech.fm