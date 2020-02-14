"فيسبوك" تطلق تصميما لتطبيقها والمستخدمون يصفونه بـ"الفظيع"

بدأت "فيسبوك"، المنصة الأكثر شهرة حول العالم للتواصل الاجتماعي، في طرح تصميم ضخم خاص لتطبيقها على سطح المكتب.

وأعلنت الشركة عن إعادة تصميم التطبيق لأول مرة في أبريل الماضي، وقامت باختبار نسخة تجريبية منه لدى عدد من المستخدمين، قبل اعتماده رسميا، إلا أن أولئك المستخدمين أعربوا عن استيائهم من التصميم الذي وصفوه بأنه أسوأ بكثير من الإصدار السابق.

New facebook over here trying to look exactly like new twitter but jokes on them bc these layouts are AWFUL



(both are previews on each site, not my personal accounts) pic.twitter.com/Ne7w8fHCGm — 🌧📦𝕋𝕙𝕒𝕞 ℙ𝕠𝕣𝕥𝕖𝕣 𝔹𝕣𝕚𝕕𝕘𝕖𝕤📦🌧→KATSU (@thamcosplays) February 13, 2020

ووقع تغيير الجزء العلوي من الموقع من الأزرق إلى الأبيض، وأصبح يتضمن أيقونات رمادية فاتحة مخصصة لخلاصة الأخبار (News Feed)، وتطبيق مسنجر والإخطارات ومشاهدات الفيديو الأكثر تداولا (Watch)، والتسوق والمجموعات.

the new facebook layout is so ugly im in disbelief — ヽ且ﾉ (@astora) February 13, 2020

ووقع تغيير شعار "فيسبوك" أيضا، حيث أصبح حرف F وسط دائرة زرقاء أكثر إشراقا، بينما انتقلت خدمة "قصص فيسبوك" (Facebook Stories)، التي اعتاد المستخدمون على رؤيتها في يمين الصفحة، إلى المنتصف، وأصبحت على شكل مستطيلات بدلا من دوائر.

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وانتقل مستخدمو "فيسبوك" الذين حصلوا على التصميم الجديد إلى "تويتر" لمناقشة التحديث، حيث اعتبره أحدهم "فظيعا"، بينما كتب آخر: "تصميم فيسبوك الجديد قبيح للغاية".

كما قارن مستخدم آخر التصميم الجديد بالتصميم الذي ظهر في الآونة الأخيرة على "تويتر"، وأشار أحد المستخدمين إلى أن "فيسبوك الجديد يحاول أن يبدو تماما مثل تويتر الجديد".

ورغم الانتقادات الموجهة لهذا التصميم الجديد، إلا أنه من المقرر أن يصل إلى جميع المستخدمين في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر: ميرور