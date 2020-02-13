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آبل تعوض مستخدميها عن إكسسوارات الهواتف

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آبل تعوض مستخدميها عن إكسسوارات الهواتف
youtube/9to5Mac
صورة أرشيفية
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قدمت شركة آبل اعتذارا لمستخدميها بعد اكتشاف عيوب في بعض أغطية الحماية الخاصة بهواتف آيفون، وعرضت عليهم استبدال تلك الإكسسوارات مجانا.

وأشارت آبل في موقع الدعم الخاص بمستخدميها على الإنترنت إلى أنها أطلقت برنامجا لاستبدال أغطية الحماية المزودة بالبطاريات الداخلية، والمخصصة لهواتف iPhone XR وiPhone XS Max و ،iPhone XS، والتي صنعتها ما بين يناير وأكتوبر عام 2019

وأشارت الشركة إلى أن بعض هذه الأغطية تعاني من مشكلتين أساسيتين، الأولى أن بطارياتها الداخلية لا تشحن أبدا أو يتم شحنها بشكل متقطع عند وصلها بالشاحن، والمشكلة الثانية هي أن الأغطية وبطارياتها لا تؤدي مهمتها المطلوبة منها ولا تشحن هواتف آيفون.

آبل تعوض مستخدميها عن إكسسوارات الهواتف
support.apple.com
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وبعد الاعتذار من مستخدميها أكدت آبل أنها ستتحقق من سبب تلك المشكلات، وستعمل على تفاديها في المستقبل، وأوضحت أن زبائنها الذين يعانون من تلك المشاكل يمكنهم التوجه إلى المراكز الرسمية التابعة للشركة في أنحاء العالم واستبدال إكسسوارات هواتفهم مجانا بأخرى جديدة.

وأعلنت آبل أواخر العام الماضي عن إطلاق مجموعة جديدة من أغطية الحماية المزودة ببطاريات والمخصصة لهواتف آيفون، وزودت تلك الأغطية بالعديد من الميزات كزر خاص لتشغيل الكاميرا، وميزة الشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbt

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