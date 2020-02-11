تسريبات حول هاتف مايكروسوفت الجديد القابل للطي

سربت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات شريط فيديو أكدت أنه لهاتف Surface Duo القابل للطي الذي تعتزم مايكروسوفت طرحه في الأسواق قريبا.

وبالرغم من أن مايكروسوفت كانت قد أعلنت عن هذا الجهاز أواخر العام الفائت، ونشرت فيديو ترويجيا له، لكنها لم تظهره وهو يعمل بصورة واقعية.

وأظهر الإعلان الذي نشرته الشركة لهذا الجهاز حينها أنه مزود بهيكل قابل للطي، وشاشتين يمكن طيهما بزاوية 90 أو180 أو360 درجة، ليتحول هذا الجهاز بلحظات من هاتف ذكي إلى حاسب لوحي صغير.

أما الفيديو الذي تسرب مؤخرا لهذا الجهاز فيظهر أنه سيأتي بكاميرا أمامية مزودة بمصباح إضاءة، الأمر الذي لم يلاحظ في الإعلان الترويجي.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Qualcomm snapdragon 855 ثماني النوى، وشاشتين كل واحدة بمقاس 5.6 بوصة، ونظام تشغيل أندرويد بدلا من أنظمة ويندوز موبايل التي تنتجها مايكروسوفت.

المصدر: shazoo