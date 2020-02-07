DJI تطور درونات مميزة للعناية بالمحاصيل الزراعية

في خطوة لتوسيع نشاطها في مختلف مجالات التقنية، قررت شركة DJI الدخول إلى عالم المعدات الزراعية وكشفت عن درونات جديدة للعناية بالأراضي والمحاصيل.

وأول طائرة مسيرة صغيرة خصصتها DJI لهذا المجال كانت P4 Multispectral، التي أتت بأربع مراوح محركات كهربائية تستمد طاقتها من البطاريات، لتمكنها من التحليق لمدة نصف ساعة تقريبا دون الحاجة لإعادة الشحن.

وزودت هذه الطائرة بكاميرات حرارية وكاميرات فيديو تساعد على استخدامها كأداة لمراقبة كثافة الغطاء النباتي من الجو، وبنفس الوقت لمراقبة الأراضي الزراعية، وحصلت على مقياس طيفي لقياس معدلات ضوء الشمس المهم لتطور النباتات ونموها.

أما الطائرة الثانية DJI Agras T16 فخصصت لرش المبيدات الزراعية من الجو، وحصلت على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معايير IP67، وخزانات للمبيدات بسعة 16 ليترا، و4 أنابيب خاصة لرش المبيدات، تساعدها بضخ السوائل لمسافات 6 أمتار ونصف المتر، ويمكن لهذه الطائرة رش 10 هكتارات من الأراضي الزراعية في غضون ساعة واحدة فقط.

المصدر: chudotech