Yandex الروسية تختبر روبوتات متطورة لتوصيل البضائع

بدأت شركة Yandex الروسية باختبار نوع جديد من الروبوتات طورته خصيصا لنقل البضائع، أو العمل كوسيلة حضارية لإيصال البريد إلى المنازل والشركات.

ويأتي الروبوت الجديد على شكل عربة مدولبة صغيرة مزودة بحاوية توضع فيها البضائع أو الأوراق، يمكنها الحركة على الطرقات أو الأرصفة، وقطع مسافات طويلة دون أن تلوث البيئة، كونها تعمل بمحركات كهربائية.

وزودت Yandex هذه الروبوتات بمنظومات متطورة تعتمد على الذكاء الصناعي، ما يمكنها من التعرف على مختلف الأجسام على الطرقات لتفادي التصادم بها.

youtube/Яндекс.Такси

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كما تملك هذه الروبوتات منظومات توجيه متطورة تعمل مع أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، تمنحهاالحركة بشكل مستقل للوصول إلى وجهتها المطلوبة.

وفي حال نجاح هذه الروبوتات في الاختبارات من المفترض أن تعتمد عليها Yandex في خدمات توصيل الطعام Yandex food أو البضائع التي تقدمها في جميع أنحاء روسيا، كما من الممكن أن تعتمدها كروبوتات مساعدة للعمل في مخازنها ومستودعاتها الكبرى.

المصدر: chudotech